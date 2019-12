Dobrý den, od ledna do května jsem pracovala na DPP, kde jsem podepsala PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Nyní jsem nastoupila do jiné firmy na DPP, kde mi řekli, že nemohu mít tento papír podepsaný u 2 zaměstnavatelů v jednom roce. Opravdu je to problém, když je mezi prací v těchto firmách rozestup 5 měsíců? Děkuji za odpověď