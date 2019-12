Jestliže jste po dobu nemoci od zaměstnavatele nepobírala žádnou mzdu, tak jste v tomto období ani nemohla uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě. Takže si toto daňové zvýhodnění může v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání uplatnit otec dítěte. Může si ho uplatnit i dědeček (či babička) dítěte, pokud rodiče dítěte nemají dostatečné příjmy na to, aby si to zvýhodnění mohli uplatnit oni. Podmínkou je, aby dotyčný otec nebo dědeček s dítětem žil ve společné domácnosti a aby měl dostatečně velký zdanitelný příjem, ze kterého si to daňové zvýhodnění může odečíst.



Potřebovat bude potvrzení, že jste v uvedeném časovém úseku daňové zvýhodnění na dítě neuplatňovala vy. Je na to speciální formulář, který musí vyplnit a potvrdit Váš zaměstnavatel, tedy mzdová účetní Vaší firmy.



Problémem by mohl být měsíc listopad, ve kterém, jak píšete, jste 1 den odpracovala a tedy jste za něj od zaměstnavatele dostala mzdu. Pokud vám zaměstnavatel ve mzdě za listopad uplatnil daňové zvýhodnění na dítě, tak už si ho za ten samý měsíc nemůže uplatnit nikdo jiný (toto omezení se ale týká pouze tohoto konkrétního měsíce). Ale divila bych se, kdybyste za pouhý 1 den dostala tak vysokou mzdu, že by Vám zaměstnavatel tu slevu na dítě vůbec mohl uplatnit. Zkontrolujte si mzdovou pásku, z té byste to měla poznat. Případně pokud ještě ve Vaší firmě nejsou mzdy spočítané a vyplacené, kontaktujte Vaši mzdovou účtárnu a nějak se na tom s nimi domluvte.