Dobrý den, měla bych dotaz ohledně bonusů na děti. Jsem dlouhodobě zaměstnaná v sociálních službách (pečování o lidi s Alzheimerem) leden 2019 jsem chodila do zaměstnání, kde jsem vydělala cca 20tis Kč. V únoru 2019 jsem musela nastoupit na pokyn lékaře na nemocenskou, jelikož jsem byla těhotná a moje práci nelze vykonávat v těhotenství. V srpnu 2019 jsem z nemocenské přešla před porodem na mateřskou. V září jsem porodila a nyní čerpám mateřskou. Můj dotaz zní, mám nárok na proplacení bonůsů na děti? Dočetla jsem se, že nárok je pokud můj příjem dělá polovinu minimální mzdy tj. cca 80tis. Započítávají se nemocenská nebo mateřská do příjmu? Mockrát děkuji za každou radu, která by mi pomohla. Nedokáže mi to nikdo řict s jistotou, někdo říká, že jo nekdo že ne.