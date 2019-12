Dobrý den, letos si budu dělat daňové přiznání a chtěl jsem se zeptat, jestli tam musím zanést i příjmy ze smlouvy DPP, i když celkové přijmy za rok z této smlouvy nepřesáhnou 6000 Kč. Vím, že pokud by to byly jediné příjmy, řešit bych to nemusel. Zajímá mě, jestli to tam takhle musím uvést, když budu DP podávat kvůli jiným věcem. Asi ne, ale chci se ujistit. Díky za odpověď