Mamka moji pritelkyne (budouci tchyne) se rozhodla, ze uz nechce ve velkem rodinnem dome bydlet sama a chce dum prepsat na nas.

Dum je v dobrem stavu, ale i tak si vezmeme hypoteku na rekonstrukci dvou pater (ji zustane 1 patro) dle nasich predstav (ale to pro dotaz neni dulezite) ...



Jakou nejvyhodnejsi formou se ma udelat prepis, aby se co nejmene platilo statu?

Ma dum darovat? Hraje roli, ze pritelkne je dcera (rodinny prislusnik) a ja ne? Kazdy budeme mit 50% domu.



Ma nam dum prodat za 1,-?



Jakou budem platit dan ze ziskani nemovitosti?



Dekuji za odpovedi, pokud vas jeste napadnou pripadne dalsi problemy co muzou nastat tak sem s nimi.



P.S.: Tchyne se nechysta umrit a mame spolu skvely vztah - tak prosim bez blbych pripominek.