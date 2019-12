Zdravím, omlouvám se, jestli je to ve špatné kategorii, píši to na rychlo. Ve zkratce, mám 21 let, bez dětí úvěr u 2 nebankovních podniků (cca 100 tisíc dohromady) a pokazilo se teď auto. Vlastně doslova vyhořelo. Chtěl bych tedy oslovit komerčku, kde jsem už roky klientem o půjčku a nebo sloučení těch nebankovek k nim + nějakých 50 tisíc na nové auto. Myslíte že je to reálné? Nebo banka automaticky zamítá dlužníky? V registru dlužníků nejsem, všechno platím s předstihem, nikdy jsem nic nezaplatil pozdě. Joo a čistý příjem cca 18 tisíc, z toho teď splácím 7. Má někdo alespoň nějaké zkušenosti když je v registru i když jen pozitivně a žádal u nich půjčku nebo konsolidaci?Díky moc za každou pomoc