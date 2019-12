Dobrý den,

Když jsem zaměstnaný a z příjmu ze zaměstnání řádně platím daně a k tomu stabilně generuji zisk z vlastní činnosti, který je přes 30 000 Kč ročně, jak je to se zdaněním mého příjmu navíc? Ptám se z toho důvodu ,že někteří lidé co znám generují ze své vlastní činnosti velky zisk, plácnu třeba z casina a žádné daně z toho neodvádějí, protože ¨nikdo ani neví že ten příjem mají¨. Jak by to tady mělo být se zdaněním příjmu navíc když jsem zaměstnanec?

Děkuji