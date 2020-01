Dobrý deň,



potrebovala by som pomôcť.



V rámci jedného zahraničného webu ponúkam službu. Klient zaplatí danému webu, mne pošle následne peniaze na účet. Suma, ktorú dostanem od webu, je ale o 15% nižšia - to je provízia pre web za sprostredkovanie.



V rámci priznania, musím v účtovníctve uviesť sumu, ktorú zaplatil klient (teda 100%), alebo postačí iba to, čo mi poslal web (teda o 15% menej) na účet?

Máte s tým niekto skúsenosti?



Ďakujem a prajem krásny deň.