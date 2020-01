Zdravím,



chtěl bych se Vás zeptat na situaci OSVČ + DPP za rok 2019.



Byl jsem OSVČ v roce 2019 do 31.7.2019 -> k tomuto dni jsem pozastavil svoji činnost na živnostenském úřadě

1) příjmy 84.032 Kč

2) výdaje paušálem 60%



Od 1.8.2019 jsem se stal OBZP a platil jsem si zdravotní pojištění sám, v listopadu 2019 a prosinci 2019 jsem pracoval na brigádě (DPP + podepsané růžové prohlášení) se mzdou okolo 25.000 - 30.000 Kč (takže jsem musel platit už odvody)



Můj dotaz zní:

Mám nějak řešit do daňového přiznání ty 2 měsíce brigády? Mám nějakou šanci zažádat o vrácení daní z DPP (slevu na poplatníka jsem uplatňoval přeci jen do 31.7.2019, tudíž mám 5 měsíců, kdy jsem nebyl jako OSVČ) ? Nebo si mám podat jen daňové přiznání jako OSVČ a brigádu do toho nezapojovat? Děkuji.