Přiznání musíte podat jen jedno za celý kalendářní rok a uvést do něj své celosvětové příjmy, tedy z UK i z ČR. Ve které zemi byste ho měl podat, to záleží na tom, ve které jste byl v roce 2019 daňovým rezidentem. Zjednodušeně řečeno by to měla být ta země, ve které jste pobýval déle než půl roku - ve vašem případě tedy zřejmě UK.