Dobry den,



ako OSVC pouzivam jedno mobilne cislo pre sukromne aj podnikatelske ucely. Chystam sa teraz na novy tarif, tak zvazujem ci ho napisat na ICO, a robit si odpocet DPH rovnako ako napr. za internetove pripojenie v kancelarii. Ma s tym FU nejaky problem? Lebo som sa stretol s nazormi ze by som mal odpocitavat len z pracovnych hovorov. V praxi si to velmi neviem predstavit. Na internete v kancelarii si tiez riesim sukromne veci, a v zivote ma nenapadlo ze by som z toho mal odvadzat DPH, ani si neviem predstavit ze to niekto takto robi a ako by sa to malo pocitat.



Mate s tym skusenosti? Ak mam len jedine cislo a platim jeden tarif riesi to FU? Keby som povedzme "pausalne" hlasil len polovicu DPH z tarifu je to OK? jedna sa o polozku do 500 CZK mesacne, teda DPH do 100 CZK. Co je pri 6 cifernom mesacnom obrate nic. Nieco som o tej problematike precital a niektori okolo toho narobia. Akurat ze vsade sa pise o hovoroch. Akurat ze dnes uz tarify niesu o hovoroch. Za 1000 kc mam neobmadzene hovory aj data. Babicke som mohol volat desat krat minutu a klientovi len raz minutu. To ale neznamena ze som pre klienta nepredatoval 4 GB. Kolko to je z tej sumy? Co je viac? Ako ukazem uradnikovi "vypis z dat" Normalne mi je z toho tak zle ze sa mi to pre tych sto korun ani nechce riesit, ale asi to na rok skusim a uvidim co sa stane.



Dakujem.