Dobrý den,

jsem zaměstnán a čerpám na 5 dětí daňový bonus každý měsíc (cca 5000Kč). Za prosinec jsem dostal prémie, kde žádný bonus nebyl vyplacen (byla tím zkrácena daň). Můj dotaz zní, když požádám o vyúčtování daně zaměstnavatele, budu uplatňovat slevu na manželku, mám nárok na zpětné vyplacení zbytku toho bonusu do maximální částky za rok? Jako že by se místo odečtení bonusu od daně v prosinci odečetla sleva na manželku. Popřípadě podat daňové přiznání sám, jestli je to lepší? Děkuji.