Zdravím,

zvažuji že bych se zkusil pustit do online obchodování. Akorát namísto běžnějších akcií čí krypto-měn by se jednalo o kupování a prodávání e-vstupenek na koncerty, kulturní a sportovní akce atd. Jak by to v takovém případě bylo se zdaněním? A pokud bych třeba od několika jednorázových pokusů časem přešel k pravidelnému přivýdělku byla by na to potřeba živnost, popřípadě jaká? Stačila by volná nebo by musela být nějaká jiná?



Předem děkuji za odpovědi.