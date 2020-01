Dobrý den, mám dotaz k podání DzPFO, jak správně mám do DP zadat úroky, které jsem zaplatila na hypotečním úvěru? Mám potvrzení od banky, kolik jsem zaplatila za celý rok, ale od půlky srpna byt pronajímám. Takže úroky můžu uplatnit jen do té půlky srpna. Mám tu celou částku rozdělit 12 a pak krát 7,5 (počet měsíců před pronájmem)? Nebo se to dělá jinak? A pak na FÚ mám poslat jako důkaz kopii nájemní smlouvy?

Všem moc děkuji za radu