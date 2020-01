Dobrý den,je mi 41 let a konečně jsem dospěl k tomu, že si uzavřu penzijní spoření. Spořit si budu 3000 Kč/měs. abych dosáhl na nejvyšší daňový odpočet (24000 Kč / rok).Zajímalo by mě, jestli když uzavřu penzijní spoření také svým dětem (3 a 5 let) a budu jim spořit také 3000 Kč/měs., tak jestli mám nárok i na jejich daňový odpočet... ?Rád bych spojil příjemné s užitečným - dětem naspořil peníze a zároveň ušetřil na daních...