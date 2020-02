Zaměstnavatel musí stravování zaměstnanců pouze umožnit, není povinností ho zajistit nebo finančně podpořit.



V jednom z minulých zaměstnání jsme to měli podobně, dostávali jsme kredit do závodní jídelny "ber nebo nech být" , zaměstnavatel si tak zajistil její využití. Pouze těm, kdo přinesli potvrzení od lékaře, že vzhledem k potravinovému omezení nemohou využít závodní jídelny, poskytoval stravenky. Ani to ale nebyla jeho povinnost, ale jen dobrá vůle.