Dobrý den.

V minulosti jsem pronajímal svépomocí postavený rodinný domek. V daňovém přiznání jsem uplatňoval paušální výdaje 30%. Nejsem si jist, jestli to bylo nejekonomičtější řešení. Jestli nebylo lepší vykazovat skutečné náklady, hlavně kvůli odepisování pronajímané nemovitosti. Co by tato varianta dále obnášela? Stanovení hodnoty nemovitosti odhadem? Nutnost založit si na pronajímání živnost, nebo společnost do které by se nemovitost vložila? Jsou s tím spojené další výdaje, hrazení povinných pojištění apod.? Domek se odepisuje patrně 30 let, pronájem trval 10 let. Co s neodepsanou hodnotou při ukončení pronájmu? Zbytková hodnota se dá poslední rok do nákladů?

Dále žena dostala od rodičů byt, který také pronajímá. Dočetl jsem se, že darované nemovitosti nelze odepisovat. Je to pravda?

Děkuji za odpověď.