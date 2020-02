Věc se má tak, že dům vlastním na čtvrt já, na čtvrt sestra a půlku má děda. Potřebuji to dostat pod své vlastnictví. S nimi jsem domluvený. Od sestry se, dle mých informací, žádná daň platit nebude. Ale děda není můj děda na papíře. Rozvedenou babičku (s otcem mého otce) si vzal v sedmdesátých letech, já se narodil v osmdesátých. Od začátku to byl "děda". Koukal jsem, že se platí dokonce 15%, protože to nově spadá pod daň z příjmu, což by bylo z dědovy části (750 000) celých 112 500. To je šílené.

Osvobozené jsou ale prý:

"A také osoba, která s obdarovaným žila nejméně jeden rok před darováním ve společné domácnosti."

Neměli jsme bydliště na stejné adrese a nespal jsem tam. Ale o dědu jsem se staral a nosil mu obědy a chodil nakupovat, kontroloval ho atd. Každý den. Kdybych to neudělal, tak nejí. Respektive by to musel dělat někdo jiný. Můžu na to sesbírat klidně sto i víc podpisů, že je to pravda, protože hned vedle podnikám (o tu nemovitost se právě jedná) a chodí tam spousta lidí.

Teď je v domově důchodců, protože vyžaduje 24h péči.

Dá se ta výjimka aplikovat? Nebo napadá někoho něco?

Díky moc za váš čas a případnou radu.