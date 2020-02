Dobrý den, chtěla bych Vás opravdu moc poprosit o radu.

Manželovi 10 let vedu daňovou evidenci, do loňského roku jsme uplatňovali výdaje procentem z příjmu, má vedlejší činnost (je zaměstnaný).

U letošního přiznání (za rok 2019) ale vážně tápu. Manžel v září 2019 koupil do firmy nové pásové minirypadlo za 790 tis. Před jeho koupí se přihlásil do dotačního programu, podmínky splnil a letos (někdy na jaře) nám vrátí 40% z pořizovací ceny.

Otázky:

1. Musím tento stroj dát do odpisování? Bude to OS 2 (2-73, 30.99.10, Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.)?

2. S jakou pořizovací cenou mám počítat, když nám část bude proplacena?

3. Chápu zákon správně, že se u výdajů paušálem nemusí majetek dávat do odpisování? Platí to i u nákupů na dotace? Mohla bych tím pádem neřešit odpisy a pokračovat v původním vedení, tj. uplatňovat výdaje % z příjmů?



4. Poslední otázkou bych se chtěla zeptat - pokud by nastal případ, že bych kvůli odpisům musela začít uplatňovat skutečné výdaje, bude se nás týkat dodatečné DP? Četla jsem, že při změně způsobu vedení účetnictví z uplatňování skutečných výdajů na paušál je potřeba změnit základ daně a toto vyřešit dodatečným DP. V opačném (tedy v našem) případě se to neřeší? Tuto část zákona jsem nějak nepochopila...



Předem Vám moc děkuji za odpovědi!

S pozdravem, Lenka