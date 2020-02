Pokud jste neměla jiné příjmy než ty ze zaměstnání (peníze od Úřadu práce se nepočítají), tak vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání. Můžete požádat u bývalého zaměstnavatele o roční zúčtování daně z příjmů, ale musíte to stihnout do 15. února (to je zákonná lhůta pro požádání zaměstnavatele o roční zúčtování). Pokud tuto lhůtu prošvihnete, pak pokud budete chtít, aby vám byla vrácena nějaká daň, nezbude vám nic jiného, než si přece jen podat daňové přiznání na finančním úřadě.