Prosím o radu a stejný problém má i kolega :

Mám několik nemovitostí a rád bych je cíleně ještě před mou smrtí předal jen jednomu (nebo vybraným) dětem. Tedy ostatní děti by nedostaly žádný podíl na nemovitostech. Dříve se tomu říkalo dědit grunt.

Požadavek je aby to bylo nezpochybnitelné (z tohoto důvodu závěť nelze použít) a neplatila se z toho daň.

Myslel jsem že založím SRO a do ní všechny nemovitosti vložím. SRO by nic nedělala takže by se nemuselo dělat účetnictví a platit daně. Pak bych za 1Kč tuto SRO prodal vybranému děťátku. Lze to takto udělat ? Jsou mé předpoklady správné ? Nebo znáte jednodušší způsob ?

Jen PROSÍM neřešte že se to zdá být nespravedlivé. Mám pro to svoje důvody a možná to ani nespravedlivé není.

Předem děkuji