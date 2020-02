Dobrý den,

mám dotaz ohledně zpracování daňového přiznání. Jedná se o situaci, kde jsem v květnu řádně ukončila VŠ státnicemi tím pádem mi skončil status studenta. Ihned po té jsem odjela pracovat do zahraničí na studentská víza - USA, Virginie, kde jsem samozřejmě odváděla federální a státní daň (práce plavčíka). Po mém příjezdu zpět v říjnu jsem se přihlásila na pracovní úřad a od listopadu jsem nastoupila do práce. Naše mzdová účetní si bohužel se zpracováním mého daňového přiznání neví rady. Jediná její odpověď byla, že si daňové přiznání musím podat sama a odnést si jej na FÚ. Chápu tedy správně, že je tento příjem z USA třeba zahrnout do daňového přiznání i v ČR a daně odvedené v USA si od daňové povinnosti z ČR odečíst a to dvěma formami, buď to zápočtem nebo vynětím. Chtěla bych proto vědět jaké papíry je zapotřebí vyplnit či doložit, nebo jak v tomto případě postupovat.



Děkuji za odpověď.