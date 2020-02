Ahoj, byla mi nabídnuta práce programátora. Poprvé bych pracoval na ŽS. Domlouvali jsme se na finančním ohodnocení a také, zda-li zvolit HPP nebo ŽS.



Argument pro ŽS byl následující (v obojím případě je hrubá mzda 80k):

Pokud bych byl na HPP, stál bych zaměstnavatele 107k, hrubá mzda by byla 80k, a čístýho bych dostal 53k

Pokud bych byl na ŽS, stál bych zaměstnavatele 80k, hrubá mzda by byla 80k, a "čistýho" bych dostal 70k.



V řádku výše dávám slovo čistýho do uvozovek protože tak mi to bylo předloženo, nevím proč a moje negramotnost v ohledu práce na IČO mi v pochopení oněch uvozovek, kterými to slovo zaměstnavatel obklopil, moc nepomáhá.



Takže pokud bych byl na HPP, pak by byla ztráta financí na obou stranách ve výsledku 27k (107 - 80)+ 17k? (70 - 53) Tzn 44k?



Argument k tomu, proč ta ztráta na mojí straně mezi hrubou a čistou není taková je, že bych uplatnil tzv. "60% výdajový paušál" Načet jsem si o výdajových paušálech informace: proč 60%, že v tom sou určitý hranice a že 60% zrovna padne do mojí hranice. Že se mi to jako programátorovi hodí protože nemám defakto žádný výdaje. Ale co to k čertu ten výdajový paušál vlastně je? Je to čistě jenom alternativa k výdajům, zadarmo, nemusím nic dokazovat atd.? To je to tak snadný? Prosím vysvětlil byste mi někdo, jak to s těmi paušálními výdaji je. Protože rozdíl 44k mezi ŽS a HPP s 80k hrubou mzdou se mi zdá fakt podivný.



Děkuju!