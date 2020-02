Dobrý den,



zatím jsem nikde nenašel odpověď na můj problém.



Daň z příjmů jsem si nechával dělat v práci, jenže za rok 2017 jsem si do daně bohužel dal slevu za životní pojistku, v lednu 2019 jsem pojistku rušil a dozvěděl jsem se, že když jsem si ji dával do daně, tak tu slevu budu muset vrátit. Za rok 2018 už jsem si tu pojistku do daně nedal. Teď za rok 2019 si přiznání musím udělat sám, s tím, že bych měl tu slevu na daň za životní pojistku vrátit.

Jaké papíry budu potřebovat pro účetní? Od pojišťovny?



Děkuji