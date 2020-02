Dobry den,

Chci se zeptat, jak to funguje s exekucema... Jsem stále zamestnana, ale trvalý pobyt mám už 11 let jinde než bydlím. Stalo se mi, že mi přišla exekuce na účet, kterou jsem hned zaplatila, ale od té doby mám strach... Protože mi navíc volala kamarádka, která měla nezaplaceny dluh z doby před 7 lety a neměla na sebe v psanou žádnou exekuci. Chci se zeptat, jestli i přes to, že jsem zaměstnana, a nedej bože mám někde dluh, může přijít i z tak dávné minulosti? Nebo dnes pracuji exekutoři rychle a nemusím se bát, protože bych už měla exekuci na plate....

Děkuji předem za odpověď