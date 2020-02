Na tohle bych doporučil si vzít daňového poradce, protože to není úplně jednoduché. Obecně platí, že při pobytu v ČR více než 180 dní v roce je nutné zde danit i zahraniční příjmy, nicméně u zemí, se kterými máme podepsanou dohodu o zamezení dvojího zdanění (což asi Kanada bude), je možné započíst daně zaplacené v Kanadě. Také pozor na to, že při fakturaci do zahraničí může vzniknout povinnost být plátcem DPH i když jinak nedosáhneš objemů, kde je to běžně povinné pro fakturaci jen v rámci ČR.Pokud takto pracuješ déle, možná stojí za to zauvažovat, jestli by se nevyplatilo být normálním (kanadským) zaměstnancem s pozdějším nárokem na (kanadský) důchod.V tomhle případě bych opravdu obětoval pár tisícovek a řešil s daňovým poradcem, protože u mezinárodních dohod existuje spousta specialit a výjimek - a neznalost neomlouvá: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/lodnici-dluzi-na-danich-stat-jim-je-nechce-odpustit-20181229.html