To je divné, počítáte správně? Pokud Vám byly sráženy zálohy na daň správně a z DPP srážková daň (záleží na výši odměny), pak Vám nemůže vyjít nedoplatek daně. Předpokládám, že jste uvedený výpočet provedla na některé z kalkulaček, které jsou k dispozici na netu. Zkontrolujte, zda zadáváte do správných kolonek správná čísla. Pokud máte jen PP, kde jste měla podepsané daň. prohl. a DPP (u jiného zaměstnavatele), kde byla provedena srážková daň, pak nemusíte podávat daň. přiznání. Pokud by ale byla situace taková, že byste měla na PP podepsané daň. prohl. a u jiného zaměstnavatele by byla DPP daněna zálohovou daní, pak byste měla povinnost podat daň. př. Také byste nemusela podávat daň. př., pokud byste měla PP + DPP u stejného zaměstnavatele a měla u něho podepsané daň. prohlášení, neboť to by se celé danilo společně. Zkuste se na to podívat s tou svojí známou, určitě ji hned dojde, kde děláte v zadávání částek chybu.