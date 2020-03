Dobrý den,



mé přátelé z ciziny mě poprosili jestli jim nepomohu s daňovým přiznáním za rok 2019. V ČR jsou většinou kvůli studiu a brigádně si přivydělávají. V první řadě je asi nutné rozhodnout jestli se jedná o rezidenta nebo nerezidenta.Pokud tomu rozumím správně tak rezident je jen v případě že v ČR pobýval více než půl roku nebo zde má trvalé bydliště? I když se ve většině případu jedná o nerezidenty tak by se jim vyplatilo udělat DP jelikož by měli mít nárok na vrácení daně.



Můj dotaz spočívá v tom zdali jako nerezident může normálně nárokovat celou slevu na poplatníka (24 840 Kč) i když se v ČR zdržoval třeba 2 měsíce (listopad,prosinec)?

Další dotaz je zdali do DP vyplní pouze adresu kde se v ČR v roce 2019 zdržoval? Vůbec zde nehraje roli země původu (trvalé bydliště mají furt v cizině) ?



Předem Vám děkuji za jakoukoliv radu a pomoc.



Urban Jiří