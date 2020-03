Hezký den, měla bych dotaz ohledně výměry poplatku za pojištění. Mám první rok ŽL, jako vedlejší činnost, a za celý rok jsem měla pouze jednu zakázku se ziskem do 5 000 Kč. Z toho, co jsem si načetla, tak nejsem povinna podávat daňové přiznání, ale přišlo mi vyměření záloh na důchodové pojištění. Co jsem četla, první rok se zálohy vůbec neplatí, ale i když mi přišlo vyměření poplatku, předpokládám, že když ukážu, že můj zisk je 5 000 Kč, že to budou zálohy ''přepočítány'' na nulu. Pokud ale nemám povinnost odevzdat daňové přiznání, ják dám sociálce vědět, že jejich vyměřený poplatek není vzhledem k mému zisku správný? Stačí podat ten přehled, nebo v tomto případě musím i tak podat daňové přiznání? Pro informaci mám normálně zaměstnání, kde za mě zaměstnavatel odvádí daň.

Předem děkuji za odpověď.