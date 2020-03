Dobrý den, potřebovala bych poradit. Už pár let jsem měla u jednoho zaměstnavatele 2 pracovní poměry. Jeden na určito 20 hod./týden do 29.2.2020 s hrubou mzdou 18000 a druhý na neurčito 20 hod./týden s hrubou mzdou 6700. Od 1.3.2020, kdy mi skončila ta lépe placená smlouva, mi z-tel tu smlouvu na neurčito zvýšil na 40hod./týden za 17000 (což není ani minimální zaručená mzda). Ale já se teď ptám, z čeho se mi bude vypočítávat dovolená nebo ošetřovné na dítě, případně nemocenská. Nejsem již v ochranné lhůtě toho ukončeného PP. DVZ se bude vypočítávat z toho PP, kde jsem měla celý rok jen 6700? Protože jen ten mi teď běží, i když už se mi tento měsíc zvýšila mzda. Nebo se to bude vypočítávat i z toho ukončeného PP, když to bylo u stejného zaměstnavatele? Protože teď to vypadá, že budu doma s dcerou skoro zadarmo :-( A to poctivě pracuji roky a nikdy jsem doteď nepotřebovala zůstat doma na ošetřovném. Teď zvažuji, že si raději vezmu dovču, ale tam budu také hodně ztrátná, když se dovolená vypočítává z předchozího čtvrtletí, což jsem měla taky jen těch 6700... Poradí prosím někdo?