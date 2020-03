Dobrý den, mohl by mi prosím někdo kdo tomu rozumí, stručně vysvětlit souvislosti s daňovou úlevou pro zaměstnance (která by měla činit 24.840kč/rok na poplatníka), díky vyplnění "růžového formuláře" po nástupu do nového zaměstnání?



V únoru 2020 jsem nastoupil do nové práce(před tím jsem nebyl nějakou dobu nikde zaměstnán ani veden na úřadu práce).

Výplatu za únor jsem dostal bez daňové úlevy, tedy minus 2.070kč na výplatě.



1.

Formulář prohlášení poplatníka mi k podpisu zatím nikdo nedal, ostatně asi by se o tom měl postarat ze zákona každý sám, ale zajímalo by mne, pokud bych formulář vůbec neřešil, tak by to znamenalo že bych po podání daňového přiznání v dalším roce 2021(tuším do března) měl nárok na 2.070kč za každý odpracovaný měsíc v roce 2020, nebo se do toho započítává i měsíc leden , kdy jsem byl ještě bez zaměstnání?



2.

Pokud bych z nějakého důvodu v práci skončil, před ukončením roku 2020, tak se sleva na poplatníka vztahuje jen za odporacované měsíce? Někde jsem slyšel, že pokud člověk nastoupí později než v prvním měsíci v roce, tedy v lednu, má nárok na tuto slevu z daně i v předchozích měsících(tedy nato jsem se již ptal), ale v případě že skončí např. v červenci, má nárok i na zbývající měsíce od srpna do konce roku?



3.

To že bych "růžový formulář" po nástupu do nové práce vůbec nevyplnil a nepodal ze zákona ničemu nevadí, pro zaměstnance ani zaměstnavatele z toho neplyne žádná povinnost nebo postih?



Osobně si myslím že taková povinnost není, a také že úleva na dani se vztahuje jen k odpracovanému období kdy je tedy nějaký příjem a je z čeho uplatnit úlevu z daně z příjmu. Také neplánuji v práci skončit, jen bych v tom chtěl mít trochu jasno.



Děkuji za fundované odpovědi a omlouvám se za poněkud kostrbatý výklad.



Děkuji M.