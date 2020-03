Máte pravdu, že zaměstnavatel není povinen předložit zaměstnanci k podpisu Prohlášení poplatníka - zaměstnanec by si o něj měl říct sám. Někteří zaměstnavatelé to sice dělají, ale jejich povinnost to není.



1. Pokud byste si příští rok podal daňové přiznání za rok 2020 (přičemž po celý rok byste neměl podepsané prohlášení a neuplatňoval si základní slevu na poplatníka), tak by se vám opravdu daň vracela. V jaké výši, to záleží na tom, jak velkou daň jste během roku odvedl. Pokud by vám v roce 2020 byla sražena daň z příjmu ve výši 24.480 Kč nebo více, tak by se vám opravdu vrátilo těch 24.480 Kč. Pokud by ale sražená daň byla třeba jenom 11.000 Kč (třeba proto, že jste půl roku byl nezaměstnaný či nemocný a nepobíral tedy zdanitelnou mzdu), tak by se vám vrátilo pouze těch 11.000 Kč. Nemůže se vám vrátit větší částka, než která vám byla stržena.



2. Na základní slevu na poplatníka máte nárok za všech 12 kalendářních měsíců, bez ohledu na to, jestli jste všech 12 měsíců pracoval či ne. Což znamená, že kdyby váš pracovní poměr trval například jenom od února do dubna a po zbytek roku byste už nikde nepracoval, stejně si můžete v daňovém přiznání uplatnit slevu ve výši 12 x 2070 Kč. Jak jsem už zmínila, bude záležet na tom, jak vysokou daň z příjmu jste v roce 2020 odvedl ze své mzdy. Pokud to bylo například 30.000 Kč, tak se vám vrátí 24.840 Kč. Pokud by to ale bylo jen 5.000 Kč, tak se vám vrátí pouze 5.000 Kč.



3. Přesně tak, ze zákona to ničemu nevadí a ani zaměstnavatele ani zaměstnance nečeká žádný postih. Akorát vám (zaměstnanci) vzniká povinnost podat na finančním úřadě přiznání k dani z příjmů - nemůžete si vybrat, jestli ho podat chcete nebo nechcete.