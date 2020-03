Zřejmě se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V takovém případě by zaměstnanci měli mít nárok na náhradu mzdy, jak píšete. Ale v praxi to asi nebude tak jednoduché - pokud vám ji zaměstnavatel nebude chtít vyplatit, nezbude vám nic jiného, než se s ním soudit, poslat na něj inspektorát práce atd. Samozřejmě s plným vědomím toho, že vás za to zaměstnavatel bude "milovat" a až nastane ve firmě propouštění, budete první na řadě.