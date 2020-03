Bohužel v mém bydlišti byla nařízená plošná karanténa KHS a současně mě běží výpovědní doba z organizačních důvodů, která měla skončit 31. 3., kdy by skončil pracovní poměr. Od 1. 4. jsem měl rozjednanou novou pracovní smlouvu u jiné firmy. Bohužel to vypadá, že nařízená plošná karanténa bude prodloužena a nová firma na mě nemusí počkat s prac. místem. V ZP § 53 není karanténa zmíněna v tzv, ochranné době, do které spadá např. uznání dočasně práce neschopným. Jen připomínám že karanténa není totéž co vystavení tzv. neschopenky, ani neschopenku nemám, jen KHS vydává Potvrzení o nařízené karanténě pro 25 000 občanů uzavřené oblasti. Vygoglil jsem jen protichůdné informace, jednou že je karanténa v OD, ale v ZP nic takového nevidím.

Děkuji.