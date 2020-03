Nejsem daňový poradce a mám omezené znalosti, ale mohu sem sepsat aspoň nějaké názory, které by po ověření šly použít:



* Z Vašeho příspěvku chápu, že manžel měl příjmy od dvou zaměstnavatelů. No, je možné tam prostě uvést oba zaměstnavatele.

* Za určitých okolností je možné DPP neuvádět – pokud se to danilo srážkovou daní. To lze jen do určité částky.

* Nicméně i pokud DPP uvádět nemusí, nejspíš nebude na škodu ho uvést. V DPFO se v podstatě jen spočítá rozdíl mezi tím, co měl po uplatnění slev zaplatit, a co skutečně zaplatil (= nejspíš co zaměstnavatel odvedl). Výjimku bude možná tvořit situace, kdy by dosáhl na tzv. solidární daň, což je od ročního příjmu ve výši 48násobku průměrné mzdy. (A počítá se to, tuším, z hrubé mzdy.) V takovém případě si nejsem úplně jist, co by to udělalo.

* Dokonce vněkterých situacích se může vyplatit ten příjem z DPP uvést, i pokud tu ta povinnost není. Zejména v případě nízkých příjmů a/nebo vysokých slev na dani by se bez uvedení DPP mohlo stát, že by nevyčerpal slevu na dani. Takže uvedení DPP může někdy způsobit, že naopak dostane více peněz zpět.

* Konkrétně o slevě na dítě moc nevím, ale u jiných slev jsem neviděl, že by se odvíjely od toho, kdy člověk pracuje. Nemyslím si, že by ten měsíc na DPP tedy nějak ovlivnil možnost využití slevy na dítě. Ale to už spekuluju, asi by si to chtělo více dohledat ohledně slevy na dítě.

* Jedna možná zrada u slev je, za jak dlouho se počítají v situaci, kdy nejsou na celý rok. Typicky jsem viděl, že se počítaly na celé měsíce, ale zaokrouhlování nebylo intuitivní. Někdy se to počítalo třeba podle stavu k začátku měsíce. Toto Vás ale bude zajímat nejspíš jen v případě, že by se dítě třeba narodilo v průběhu roku, nebo by naopak v průběhu roku dostudovalo nebo zestárlo nad povolenou mez.