No, nikdo opravdu nemá křištálovou kouli :-) Záleží projekt od projektu, developer od developera.



chtělo by to více informací: třeba název developera, projekt atd. Bez těchto informací nelze blíž odpovědět





EDIT: ceny určitě půjdou dolů, ale záleží lokalitu od lokality, moc bych si nesázel na nějaké razantní padání cenu v okolí Prahy, ale zase někde na horní dolní to asi spadne. V Praze a okolí přijde korekce, řekněme 10% dolů, ale o víc bych to nečekal...