Dobrý den,

je možné pronajímat jeden rekreační objekt třemi lidmi, kteří by všichni měli vedlejší živnost? Rozhodná částka pro placení sociálního a zdravotního pojištění je 83 603 Kč a naše plánované příjmy jsou okolo 250 000 Kč, takže pokud by to měl pouze jeden člověk, tak rozhodnou částku překročí. Jde mi tedy o to, jestli se rozhodná částka vynásobí třemi a bude 250 809 Kč pokud na to budeme tři. Nebo je lepší aby každý z nás pronajímal objekt čtvrt roku sám na sebe? Předem děkuji za odpověď.