Dobrý den,

rád bych se zeptal na jednu věc. Děda přítelkyně nám chce darovat pozemek ke stavění RD. Vím, že pokud ho daruje vnučce (přítelkyni) je to osvobozeno od daně. Pokud bychom chtěli nabýt pozemek oba tak já musím zaplatit daň.



Šlo by tedy v prvním kroku darovat pozemek přítelkyni a posléze zapsat do katastru i mne?



Nebo jak tuto situaci vyřešit co nejelegantněji? Jde mi především o následné schválení hypotéky na stavbu RD.



Děkuji.