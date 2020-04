Dobrý den. Začal jsem zkoušet různé dotazníky za peníze a zajímalo by mě, kdy člověk je povinen provést zdanění. Byl bych rád i za jakékoliv tipy nebo cokoliv, na co si mám dát pozor, takže kdyby tu měl někdo čas mi to vysvětlit, budu moc rád.