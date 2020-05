Dobrý den, žiji ve Velké Británii a také zde pracuji. Odvádím veškeré daně atd. Dostala jsem nabídku na překlad některých textů z AJ do CJ pro českou firmu a bylo by to na DPP. Je nutné potom podat daňové přiznání ve Velké Británii na nějaké dodatečné doklady nebo pouze v ČR? V ČR neodvádím žádné pojištění. Děkuji za zkušenosti a odpověď. Anna