Dobrý den,

chci se vás zeptat jak je to se zrušením darovací smlouvy? Jak člověk (dárce) dokáže že je ve finanční tísni?

Babička s dědou mi darovali garáž a pozemek. Babička před rokem a půl umřela a zůstal jen děda. Garáž se nachází u domu dědy ve kterém žije moje sestra. A ta tu garáž už několik let využívá a zvelebuje. No a já mám teď v plánu si postavit menší domek hned vedle té garáže. A tu garáž chci používat. Jenže sestra s přítelem se jí nechtějí vzdát a straší mě že mi jí seberou. Je to pravda? Můžou mi jí vzít? I když už není babička a zůstal jen děda (dárce)? Může děda zrušil darovací smlouvu? Nebo může sestra nějak argumentovat že garáž už několik let používá a stará se o ni i když není v jejím vlastnictví? Může mě nějak vyvlastnit?

Děkuji za odpovědi. Jana