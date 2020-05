Koupil jsem si přes Invia zájezd do Turecka s odkladem plateb záloh s tím, že je to možné díky "Chytré záloze" od Invia. Ta to prezentuje tak, že za zaplatí cestovce zálohu za klienta, čili poskytne mu půjčku a později ji od klienta inkasuje. Zájezd jsem v březnu, kdy už bylo jasné, že se v červenci neuskuteční, stornoval. Invia ale jedná, jako by storno nedostala a vymáhá zaplacení půjčky. Problém je v tom, že nejspíše ani Invia nezaplatila cestovce (to vyplývá z formulace v jejich korespondenci). Nemůže se tedy jednat o nekalé či přímo podvodné jednání? Představte si, že v 12/2019 si vezmete od Invie půjčku na první zálohu, ale Invia ji cestovní kanceláři dosud zřejmě nezaplatila. K čemu tedy byla ta půjčka? Není to jen fiktivní půjčka? Máte někdo podobnou zkušenost?