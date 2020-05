Ahoj,



Jo, ja s nima zkusenost mam a dobrou. Pujcil jsem tam nekolika lidem a jeden prestal splacet. Pro tenhle pripad jsem dal plnou moc advokatovi, kteryho mi doporucili, zacal ten dluhu resit, podal za me zalobu a momentalne se to vymaha v exekuci. Komunikace s nima je bezproblemova, fungujou na emailu i telefonu. Vypada to, ze se to vymuze cely, vcetne uroku.



P.