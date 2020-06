Dobry den, rad bych se zeptal zda-li je treba danit "prijmy" z obchodovani na burze kdyz nevydelavam.



Za minuly rok jsem prijmy nepodal, domnival jsem se ze neni treba pokud jsem v minusu. Nicmene trosku to ve me hloda a tak se chci zeptat jestli je treba podavat a jde podat i zpetne? hrozi nejake postihy?



Situace se ma naslednovne:



Rekneme ze jsem investoval 100 000Kc na zacatku.



Za minuly rok jsem udelal nekolik ruznych obchodu - ktere jsem takze uzavrel. Neco vyslo a zavrel jsem to v plusu a neco nevyslo. Ve vysledku toho ale mnohem vic nevyslo a jsem ted vlastne v minusu (zustatek treba 20k).



Musim i tak z toho co se "povedlo" odvezt dan? I kdyz jsem vlastne v minusu?



Pokud ano - jde to udelat zpetne?



Diky za info