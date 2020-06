Dobrý den , chci se zeptat , manželka je od 1.ledna 2020 na mateřské , po mateřské jde hned na rodičák a chce požádat o proplácení dovolené , dalo by se to udělat tak aby nám to vyplatili až v roce 2021 ? Aby jsme dostali daňovou slevu na manželku za rok 2020 , protože mateřská jí výjde do těch 68 000 za rok, ale kdyby dostala ještě vyplacenou dovolenou tak by jsme přesáhli těch 68 000 tudiž nedostali bychom slevu na manželku.

Jsou nějaké limity do kdy mi zaměstnavatel dovolenou musí proplatit , nebo-li vyčerpat.

Děkuji Musiol