Mám dotaz. Pracuji jako zaměstnanec u jedné společnosti. Podala jsem na finančním úřadě přiznání daně z příjmu fyzických osob za rok 2019 již v březnu 2020. Byl tam jistý přeplatek, který mi už finanční úřad poslal na můj běžný účet. Zpětně jsem si uvědomila, že jsem ještě měla pár měsíců v roce 2019 příjem příjem z pronájmu bytu.1) Mám teď podat "opravné" nebo "dodatečné" daňové přiznání? Myslím, že se bude jednat o přílohu číslo 2, která slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmů podle § 9 zákona.2) Bude to pro mě znamenat nějaké sankce, nebo do 18.8.2020 to pro mě bude bez sankce? ( https://www.podnikatel.cz/clanky/dalsi-odklad-danove-priznani-za-rok-2019-bude-stacit-podat-do-18-srpna/ 3) Mám zjištěný nedoplatek daně okamžitě zaplatit na účet pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, tedy u mě na 721-77626511/0710 pro Královehradecký kraj a jako variabilní symbol uvést svoje rodné číslo ( https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/bankovni_ucty_2020_Priloha_4.pdf ), konstantní symbol 1148 při převodu z účtu4) Co mohu očekávat od FÚ, že po mně ještě bude chtít?Předem děkuji za rady.