Úplně bohatě stačí uvést, "převedl jsem si peníze na vlastní účet u jiné banky".



Dotaz je v souvislosti s praním špinavých peněz, taky už jsem jich pár obdržel.



Ahoj, no on to nebyl můj účet, ale účet blízké osoby asi to jim vadí, že se neshodují jména u účtů, ale zase mi přijde co je jim po tom ? :-) Chtěl bych jim sdělit co nejméně informací a spíš uvažuju že si převedu i zbytek tech peněz co tam mám pryč, než se nechat šikanovat. Kdyby to byly milióny, ale nechápu proč bych ve 43 letech nemohl mít našetřeno 200 tis. to je fakt závratná částkaTakže ideálně napsat co nejméně informací a aby z toho pochopili, že mě pěkně nas....