Ahoj,prodávám teď byt a kupující mi složí kupní cenu do úschovny u advokáta.Chtěl bych se zeptat, v případě zpronevěry (na kterou se nevztahuje pojištění odpovědnosti advokáta), kdo má pak za advokátem pohledávku? Já jako prodávající, nebo kupující co u něho složil kupní cenu.A kdo dostane/komu zůstane byt v případě zpronevěry?Příklad:já prodávám byt kupujícímu za 100kč. Kupující je složí u advokáta v úschově, poté se terpve dá vklad na katastr, že se mění majitel bytu. Po pár dnech je byt v katastru přepsaný na nového majitele - kupujícího. Advokát mi má tedy dle smlouvy do 5 dnů vyplatit kupní částku na můj účet. On to ale neudělá, protože peníze sbalil a zmizel někde. Jak dál? Nemám peníze ani byt. Takže pohledávku mám já za advokátem, nebo se dá vzít byt zpět, protože mi nedošly peníze a smůlu má tak kupující, který je musí po advokátovi vymáhat a já jsem ok (=byt mi zůstal).Vím, že ta šance je 0,00001%, ale po případu advokáta Vlasáka se bojím https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kroni ... _krimi_hrodík všem :-)Roman