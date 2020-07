Dobrý den,

potřeboval bych radu ohledně zaměstnání na DPP ve vlastní sro.

Jsem student kombinovaného studia a ve firmě jsem společníkem i jednatelem.

Chci se zaměstnat ve své firmě na DPP a vyplácet si peníze do 10.000 Kč. Žádný jiný příjem mít nebudu.

Jaké povinnosti z toho plynou pro mě jako zaměstnance a pro firmu jako zaměstnavatele?

Pokud by měl někdo informace, co vše musím na DPP zařídit, budu rád za každou radu.



Děkuji