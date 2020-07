ahoj,

prodávám auto, dohodl jsem se s kupujícím na ceně 70 tisíc kč, které mi už dal na ruku.

Teď mu mám poslat ověřenou plnou moc, techničák, atd. aby to mohl převést.



Nerozumím proč po mně ale chce, abych do kupní smlouvy napsal jen kupní cenu 30 000 + dph.

1) proč nižší cenu? Většinou se dává vyšší, aby se zvýšili náklady (auto si dá do podnikání). Nižší vidím poprvé



2) Proč tam chce napsat to dph a jaké to má pro mě důsledky? Jinak nejsem plátce dph,



zajímá mě jeho motivace pro tyto dva body, ptám se abych nějak nenaletěl, protože jsem mu dal potvrzení na papíru, že jsem od něj obdržel těch 70 tisíc v hotovosti.



díky všem za případné odpověďi